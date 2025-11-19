Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target tendiert am Mittwochabend tiefer

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Target. Zuletzt ging es für die Target-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 86,07 USD.

Die Target-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 2,8 Prozent auf 86,07 USD ab. In der Spitze fiel die Target-Aktie bis auf 85,89 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 86,14 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.308.126 Target-Aktien den Besitzer.

Am 20.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 158,42 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 84,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 11.10.2025 Kursverluste bis auf 85,37 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Target-Aktie ist somit 0,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 4,46 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,56 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Target am 20.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,57 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,95 Prozent auf 25,21 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Target 25,45 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Target wird am 10.03.2026 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Target möglicherweise am 25.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Target ein EPS in Höhe von 7,24 USD in den Büchern stehen haben wird.

