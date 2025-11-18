Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Dienstagabend in Grün
Die Aktie von Target gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Target-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 89,19 USD.
Die Target-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 89,19 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Target-Aktie bei 90,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 87,84 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.070.644 Target-Aktien den Besitzer.
Am 20.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 158,42 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 77,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Target-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 11.10.2025 auf bis zu 85,37 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Target-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,56 USD, nach 4,46 USD im Jahr 2025.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Target am 20.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,05 USD gegenüber 2,57 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Target in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,95 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 25,21 Mrd. USD im Vergleich zu 25,45 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.11.2025 terminiert. Am 25.11.2026 wird Target schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Experten taxieren den Target-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,24 USD je Aktie.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
