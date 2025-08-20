Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target fällt am Nachmittag
Die Aktie von Target gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Target-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 97,10 USD nach.
Um 15:53 Uhr ging es für die Target-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 97,10 USD. Im Tief verlor die Target-Aktie bis auf 96,88 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 98,49 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 251.240 Target-Aktien.
Am 22.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 167,33 USD. Gewinne von 72,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 87,35 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Target-Aktie 10,04 Prozent sinken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 4,46 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,56 USD.
Target veröffentlichte am 21.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,79 Prozent auf 23,85 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24,53 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Target rechnen Experten am 26.08.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,31 USD je Aktie in den Target-Büchern.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2019
|Target overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
|05.08.2019
|Target Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.2019
|Target Overweight
|Barclays Capital
|18.04.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
