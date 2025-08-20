DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,84 +0,2%Dow44.867 -0,2%Nas21.150 -0,1%Bitcoin97.410 -0,7%Euro1,1618 -0,3%Öl67,24 +0,3%Gold3.344 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen: DAX wenig bewegt -- US-Börsen im Minus -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Meta, Volatus, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Pivotal-Point Nachverfolgung Lending Tree: Digitaler Kredit-Marktplatz überzeugt mit starkem Wachstum! Pivotal-Point Nachverfolgung Lending Tree: Digitaler Kredit-Marktplatz überzeugt mit starkem Wachstum!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Target im Blick

Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target fällt am Nachmittag

21.08.25 16:11 Uhr
Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target fällt am Nachmittag

Die Aktie von Target gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Target-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 97,10 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Target Corp.
83,00 EUR 2,20 EUR 2,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für die Target-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 97,10 USD. Im Tief verlor die Target-Aktie bis auf 96,88 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 98,49 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 251.240 Target-Aktien.

Am 22.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 167,33 USD. Gewinne von 72,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 87,35 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Target-Aktie 10,04 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 4,46 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,56 USD.

Target veröffentlichte am 21.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,79 Prozent auf 23,85 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24,53 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Target rechnen Experten am 26.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,31 USD je Aktie in den Target-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Target-Aktie

Target-Aktie fällt kräftig: Zahlen enttäuschen - Fiddelke übernimmt Chefposten

S&P 500-Titel Target-Aktie: Über diese Dividende können sich Target-Aktionäre freuen

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels fester

In eigener Sache

Übrigens: Target und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Target

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Target

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu Target Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Target Corp.

DatumRatingAnalyst
21.08.2019Target overweightJP Morgan Chase & Co.
21.08.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
05.08.2019Target BuyDeutsche Bank AG
29.04.2019Target OverweightBarclays Capital
18.04.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
21.08.2019Target overweightJP Morgan Chase & Co.
21.08.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
05.08.2019Target BuyDeutsche Bank AG
29.04.2019Target OverweightBarclays Capital
18.04.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
05.01.2018Target Equal WeightBarclays Capital
12.09.2016Target Market PerformCowen and Company, LLC
19.05.2016Target NeutralMKM Partners
25.02.2016Target NeutralMKM Partners
19.11.2015Target NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.05.2017Target SellGordon Haskett
01.03.2017Target UnderweightBarclays Capital
01.03.2017Target UnderperformWolfe Research
19.05.2016Target UnderweightBarclays Capital
31.03.2016Target UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Target Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen