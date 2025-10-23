Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target legt am Nachmittag zu

Target im Fokus

Die Aktie von Target gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Target-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 94,52 USD.

Das Papier von Target konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 94,52 USD. Bei 95,01 USD erreichte die Target-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 94,07 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 102.106 Target-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.11.2024 bei 158,42 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Target-Aktie somit 40,34 Prozent niedriger. Am 11.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 85,37 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,56 USD. Im Vorjahr hatte Target 4,46 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Target am 20.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,05 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,57 USD je Aktie erzielt worden. Target hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25,21 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,45 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 19.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Target veröffentlicht werden. Am 25.11.2026 wird Target schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Target-Aktie in Höhe von 7,88 USD im Jahr 2027 aus.

