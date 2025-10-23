Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target tendiert am Abend fester
Die Aktie von Target gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Target konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 94,17 USD.
Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 94,17 USD zu. Die Target-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 95,01 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 94,07 USD. Der Tagesumsatz der Target-Aktie belief sich zuletzt auf 221.859 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 158,42 USD. Dieser Kurs wurde am 20.11.2024 erreicht. 68,23 Prozent Plus fehlen der Target-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 85,37 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 9,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Target-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,46 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,56 USD ausgeschüttet werden.
Am 20.08.2025 legte Target die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,05 USD. Im Vorjahresviertel hatte Target 2,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,95 Prozent auf 25,21 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 25,45 Mrd. USD gelegen.
Am 19.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Target veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Target-Anleger Experten zufolge am 25.11.2026 werfen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 7,88 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2019
|Target overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
|05.08.2019
|Target Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.2019
|Target Overweight
|Barclays Capital
|18.04.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
