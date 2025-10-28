Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Dienstagabend mit negativen Vorzeichen

Kurs der Target

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Target. Die Target-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 97,53 USD abwärts.

Die Target-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 97,53 USD. In der Spitze büßte die Target-Aktie bis auf 96,42 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 97,54 USD. Bisher wurden heute 464.541 Target-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 158,42 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.11.2024). Der derzeitige Kurs der Target-Aktie liegt somit 38,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 85,37 USD erreichte der Anteilsschein am 11.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,47 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,56 USD, nach 4,46 USD im Jahr 2025.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Target am 20.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 2,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Target 2,57 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Target in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,95 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 25,21 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 25,45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.11.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 25.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,33 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Target-Aktie

Target-Aktie fällt kräftig: Zahlen enttäuschen - Fiddelke übernimmt Chefposten

S&P 500-Titel Target-Aktie: Über diese Dividende können sich Target-Aktionäre freuen

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels fester