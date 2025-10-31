Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Freitagabend mit Einbußen
Die Aktie von Target gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Target-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 92,10 USD.
Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 92,10 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Target-Aktie bis auf 91,59 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 92,01 USD. Von der Target-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 348.872 Stück gehandelt.
Bei 158,42 USD erreichte der Titel am 20.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Target-Aktie liegt somit 41,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 85,37 USD. Der derzeitige Kurs der Target-Aktie liegt somit 7,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,56 USD. Im Vorjahr hatte Target 4,46 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 20.08.2025 lud Target zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,05 USD, nach 2,57 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Target in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,95 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 25,21 Mrd. USD im Vergleich zu 25,45 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Am 19.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Target rechnen Experten am 25.11.2026.
Experten gehen davon aus, dass Target im Jahr 2026 7,33 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2019
|Target overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
|05.08.2019
|Target Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.2019
|Target Overweight
|Barclays Capital
|18.04.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
