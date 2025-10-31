DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -1,3%Nas23.667 +0,4%Bitcoin94.638 +1,2%Euro1,1527 -0,4%Öl65,06 +0,5%Gold3.986 -1,3%
Wenig Impulse nach ereignisreicher Woche: DAX verbucht Abgaben unter 24.000-Punkte-Marke
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target fällt am Nachmittag

31.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Target gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Target-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 92,61 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Target Corp.
80,14 EUR -0,94 EUR -1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Target-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 92,61 USD. Das Tagestief markierte die Target-Aktie bei 91,59 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 92,01 USD. Zuletzt wurden via New York 159.505 Target-Aktien umgesetzt.

Am 20.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 158,42 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 71,06 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.10.2025 (85,37 USD). Mit einem Kursverlust von 7,82 Prozent würde die Target-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 4,46 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,56 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Target am 20.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,05 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,57 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 25,21 Mrd. USD, gegenüber 25,45 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,95 Prozent präsentiert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.11.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 25.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,33 USD je Target-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Nachrichten zu Target Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Target Corp.

DatumRatingAnalyst
21.08.2019Target overweightJP Morgan Chase & Co.
21.08.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
05.08.2019Target BuyDeutsche Bank AG
29.04.2019Target OverweightBarclays Capital
18.04.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
21.08.2019Target overweightJP Morgan Chase & Co.
21.08.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
05.08.2019Target BuyDeutsche Bank AG
29.04.2019Target OverweightBarclays Capital
18.04.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
05.01.2018Target Equal WeightBarclays Capital
12.09.2016Target Market PerformCowen and Company, LLC
19.05.2016Target NeutralMKM Partners
25.02.2016Target NeutralMKM Partners
19.11.2015Target NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.05.2017Target SellGordon Haskett
01.03.2017Target UnderweightBarclays Capital
01.03.2017Target UnderperformWolfe Research
19.05.2016Target UnderweightBarclays Capital
31.03.2016Target UnderweightBarclays Capital

