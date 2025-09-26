DAX23.746 ±0,0%ESt505.513 +0,2%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Dow46.230 ±-0,0%Nas22.675 +0,9%Bitcoin97.148 +1,4%Euro1,1731 +0,3%Öl68,27 -2,1%Gold3.828 +1,7%
Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target verteidigt am Montagnachmittag Vortagesniveau

29.09.25 16:11 Uhr
Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target verteidigt am Montagnachmittag Vortagesniveau

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Target. Die Target-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 87,78 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Target Corp.
74,70 EUR 0,34 EUR 0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Wert von 87,78 USD bewegte sich die Target-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Target-Aktie bei 88,48 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die Target-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 87,50 USD ab. Bei 88,36 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der Target-Aktie belief sich zuletzt auf 127.250 Aktien.

Am 16.10.2024 markierte das Papier bei 161,39 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 83,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 86,31 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Target-Aktie mit einem Verlust von 1,67 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,56 USD, nach 4,46 USD im Jahr 2025.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Target am 20.08.2025. Das EPS lag bei 2,05 USD. Im letzten Jahr hatte Target einen Gewinn von 2,57 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,95 Prozent auf 25,21 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Target 25,45 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte Target Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Target ein EPS in Höhe von 7,36 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Target Corp.

Analysen zu Target Corp.

DatumRatingAnalyst
21.08.2019Target overweightJP Morgan Chase & Co.
21.08.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
05.08.2019Target BuyDeutsche Bank AG
29.04.2019Target OverweightBarclays Capital
18.04.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
21.08.2019Target overweightJP Morgan Chase & Co.
21.08.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
05.08.2019Target BuyDeutsche Bank AG
29.04.2019Target OverweightBarclays Capital
18.04.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
05.01.2018Target Equal WeightBarclays Capital
12.09.2016Target Market PerformCowen and Company, LLC
19.05.2016Target NeutralMKM Partners
25.02.2016Target NeutralMKM Partners
19.11.2015Target NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.05.2017Target SellGordon Haskett
01.03.2017Target UnderweightBarclays Capital
01.03.2017Target UnderperformWolfe Research
19.05.2016Target UnderweightBarclays Capital
31.03.2016Target UnderweightBarclays Capital

