TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag leichter

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 11,46 EUR nach.

Die TeamViewer-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 11,46 EUR. In der Spitze büßte die TeamViewer-Aktie bis auf 11,46 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 11,56 EUR. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 139.872 Aktien.

Bei einem Wert von 17,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2023). Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 54,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,20 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 2,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,71 EUR.

TeamViewer gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,14 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,13 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 161,65 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 151,31 Mio. EUR umgesetzt.

Am 31.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 05.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,876 EUR je TeamViewer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

XETRA-Handel: Schlussendlich Gewinne im TecDAX

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX mit Zuschlägen

Gewinne in Frankfurt: TecDAX fester