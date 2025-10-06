TeamViewer Aktie News: TeamViewer gibt am Nachmittag ab

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 8,78 EUR abwärts.

Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 0,3 Prozent auf 8,78 EUR ab. Die TeamViewer-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,71 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,87 EUR. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 277.454 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.10.2024 auf bis zu 13,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 55,44 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.09.2025 bei 8,19 EUR. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 7,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,105 EUR je TeamViewer-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,33 EUR an.

Am 29.07.2025 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,16 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 185,63 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 164,12 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte TeamViewer am 04.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 04.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TeamViewer-Gewinn in Höhe von 1,02 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

