TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochmittag mit Aufschlag

Kursverlauf

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 12,53 EUR.

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 12,53 EUR. Kurzfristig markierte die TeamViewer-Aktie bei 12,57 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 12,39 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 90.891 TeamViewer-Aktien.

Am 25.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Am 28.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 10,01 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 20,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 17,14 EUR.

TeamViewer veröffentlichte am 31.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,16 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,20 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 164,12 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,15 Mio. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,852 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: MDAX liegt letztendlich im Minus

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX sackt letztendlich ab

Schwacher Handel: MDAX notiert nachmittags im Minus