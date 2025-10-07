TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag freundlich

Notierung im Blick

Die Aktie von TeamViewer zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von TeamViewer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 8,74 EUR.

Um 09:03 Uhr ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 8,74 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TeamViewer-Aktie bisher bei 8,76 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,76 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.686 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.10.2024 bei 13,64 EUR. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 35,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 8,19 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.09.2025). Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 6,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

TeamViewer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,105 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 14,33 EUR.

TeamViewer ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,14 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 185,63 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 164,12 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 04.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TeamViewer einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

