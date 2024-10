TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Vormittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 11,61 EUR. Der Kurs der TeamViewer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,61 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,55 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.692 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 13.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,24 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 28.06.2024 Kursverluste bis auf 10,01 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 17,14 EUR.

Am 31.07.2024 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,20 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 164,12 Mio. EUR gegenüber 154,15 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von TeamViewer rechnen Experten am 29.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer im Jahr 2024 0,870 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TeamViewer-Investment von vor 3 Jahren verloren

KW 40: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

KW 40: Tops und Flops der TecDAX-Aktien in der vergangenen Woche