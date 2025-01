TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagnachmittag schwächer

So bewegt sich TeamViewer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 10,31 EUR.

Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 10,31 EUR. Die TeamViewer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,30 EUR ab. Bei 10,36 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 164.730 TeamViewer-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.02.2024 auf bis zu 15,26 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,08 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2024 bei 8,93 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten TeamViewer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,86 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 06.11.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,25 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 168,68 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 158,11 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 12.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. TeamViewer dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 10.02.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,900 EUR fest.

