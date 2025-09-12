DAX23.792 +0,4%ESt505.435 +0,8%Top 10 Crypto16,05 -2,1%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.718 -0,7%Euro1,1755 +0,2%Öl67,02 +0,2%Gold3.640 -0,1%
Kurs der TeamViewer

TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Mittag

15.09.25 12:09 Uhr
TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Mittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 9,04 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
9,03 EUR 0,17 EUR 1,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 2,1 Prozent auf 9,04 EUR. Die TeamViewer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,11 EUR. Bei 8,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 514.615 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 29.10.2024 auf bis zu 13,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 50,88 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 8,66 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,105 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,86 EUR an.

TeamViewer gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat TeamViewer 185,63 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 164,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die TeamViewer-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. TeamViewer dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TeamViewer ein EPS in Höhe von 1,02 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

