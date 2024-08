TeamViewer Aktie News: TeamViewer verteuert sich am Montagnachmittag

So bewegt sich TeamViewer

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die TeamViewer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 12,34 EUR.

Die Aktie notierte um 15:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 12,34 EUR zu. Bei 12,42 EUR erreichte die TeamViewer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 12,25 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 64.623 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,75 EUR erreichte der Titel am 25.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,86 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 28.06.2024 Kursverluste bis auf 10,01 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 17,14 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

TeamViewer gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 164,12 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 154,15 Mio. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte TeamViewer am 06.11.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von TeamViewer rechnen Experten am 29.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,843 EUR je TeamViewer-Aktie.

