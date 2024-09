TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

So bewegt sich TeamViewer

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 11,30 EUR abwärts.

Um 15:53 Uhr rutschte die TeamViewer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,0 Prozent auf 11,30 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die TeamViewer-Aktie bis auf 11,27 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,71 EUR. Bisher wurden via XETRA 179.169 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,24 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,72 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.06.2024 (10,01 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

TeamViewer-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 17,14 EUR für die TeamViewer-Aktie.

TeamViewer gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 164,12 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 154,15 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 29.10.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TeamViewer-Aktie in Höhe von 0,869 EUR im Jahr 2024 aus.

