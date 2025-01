TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag gefragt

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 11,31 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 11,31 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die TeamViewer-Aktie bei 11,48 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 281.577 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 07.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,26 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 34,92 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 8,93 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 21,08 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für TeamViewer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,64 EUR.

Am 06.11.2024 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,69 Prozent auf 168,68 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 158,11 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 12.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 10.02.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,919 EUR je TeamViewer-Aktie.

