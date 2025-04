TeamViewer Aktie News: TeamViewer verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Kaum Ausschläge verzeichnete die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 12,95 EUR.

Mit einem Kurs von 12,95 EUR zeigte sich die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel um 15:50 Uhr kaum verändert. Das bisherige Tageshoch markierte die TeamViewer-Aktie bei 12,98 EUR. Der Kurs der TeamViewer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,75 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,95 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 123.074 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,66 EUR erreichte der Titel am 02.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. Bei 8,93 EUR fiel das Papier am 20.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,066 EUR. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 15,57 EUR.

Am 12.02.2025 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,18 EUR je Aktie erzielt worden. TeamViewer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 176,97 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 163,11 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die TeamViewer-Bilanz für Q1 2025 wird am 06.05.2025 erwartet. Am 06.05.2026 wird TeamViewer schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,04 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

