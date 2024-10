TecDAX-Wert HENSOLDT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HENSOLDT-Investment von vor 3 Jahren verdient

Profitables HENSOLDT-Investment?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen HENSOLDT-Investment gewesen.

Am 25.10.2021 wurde die HENSOLDT-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 13,60 EUR. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 73,529 HENSOLDT-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.10.2024 auf 31,96 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.350,00 EUR wert. Mit einer Performance von +135,00 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von HENSOLDT belief sich jüngst auf 3,58 Mrd. Euro. Das HENSOLDT-Papier wurde am 23.09.2020 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der HENSOLDT-Aktie bei 12,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

