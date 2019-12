Vor Apple: Bruder von Drogenbaron Pablo Escobar entwickelt Falt-Handy

• Faltbares Smartphone für 349 US-Dollar• Roberto Escobar möchte Apple verklagen• Werbung mit Frauen in Dessous und seiner Vergangenheit im Drogenkartell

Der kolumbianische Drogenbaron Pablo Escobar ist den meisten wohl ein Begriff. Sogar eine Netflix-Serie gibt es über ihn. Sein Bruder Roberto Escobar könnte es bald auch zu einiger Bekanntheit bringen, denn er steigt nun in den Smartphone-Markt ein und entwickelt ein faltbares Handy, das auch für den kleinen Geldbeutel gemacht ist.

Falthandy für unter 500 US-Dollar

Das Escobar Fold 1 von Roberto Escobar besticht vor allem durch den niedrigen Preis. Bereits ab 349 US-Dollar ist das Gerät zu haben. Dafür bekommen Falthandy-Fans ein Smartphone mit 128 Gigabyte Speicherplatz. Wer die Variante mit 512 Gigabyte haben möchte, der zahlt 499 US-Dollar.

Damit ist das Falthandy des Bruders des Drogenbarons deutlich günstiger als andere faltbare Modelle die derzeit auf dem Markt sind, wie beispielsweise die von Samsung oder Huawei. Für deren Geräte kratzt der Preis locker an der Marke von 2.000 US-Dollar. Ein Falthandy für unter 500 US-Dollar scheint in diesem Zusammenhang utopisch zu sein.

Direkter Angriff auf Apple

Escobar erklärt allerdings, dass der niedrige Preis deshalb zustande komme, weil er das Gerät ohne Zwischenhändler direkt auf seiner Webseite verkaufe und damit selbst eine Menge Geld einspare, das er über den niedrigen Verkaufspreis an die Kunden weitergibt.

Übrigens möchte er mit seinem Escobar Fold 1 nicht Samsung angreifen, sondern hat einen anderen Hersteller im Visier: Apple. "Ich habe vielen Leuten erklärt, dass ich Apple schlagen werde, und das werde ich auch. Ich habe das Netzwerk und die Verkäufer rausgenommen, um Kunden faltbare Handys für nur 349 US-Dollar zu verkaufen, Smartphones, die von Samsung und anderen im Laden mehrere Tausend Dollar kosten. Das ist mein Ziel, Apple zu schlagen. Das mache ich selbst, so wie ich es immer getan habe", sagte er gegenüber dem US-Magazin Digital Trends.

Sammelklage gegen Apple in Vorbereitung

Gegen Apple hat der Bruder des Drogenbosses übrigens noch mehr in der Tasche: Im Januar möchte er den iKonzern aus Cupertino auf 30 Millionen US-Dollar verklagen, weil er seine Kunden mit überteuerten Smartphones betrügen würde. "Sie sind Betrüger und jetzt bereiten wir die Sammelklage vor. Sie betrügen die Leute und verkaufen wertlose Handys überteuert an die Kunden", so Escobar zu Digital Trends.

Escobar präsentiert sich in dieser Hinsicht als der Retter aus der Ungerechtigkeit. Er wolle den Leuten Geld zurückgeben, "das sie verdienen". Doch vor der Klage wollte er zeigen, dass sein Produkt "viel besser" sei.

Screen besonders bruchsicher

Zu den technischen Daten seines Geräts: Das Smartphone hat einen 2,8 GHz-Prozessor, auf ihm läuft Android 9.0. Es ist mit einem 64-bit-Prozessor ausgestattet und einem RAM-Speicher von sechs oder acht Gigabyte. Das Escobar-Phone hat zwei Kameras, aufgefaltet kommt das Display auf 7,8 Zoll.

Das Display soll laut Aussagen von Escobar außerdem besonders bruchsicher sein. "Mein Handy kann nicht kaputtgehen, weil ich keinen Glass-Screen eingebaut habe wie Samsung. Unser Screen ist aus einer speziellen Art von Plastik gemacht und trotzdem haben wir die beste Auflösung. Unser spezielles Plastik geht alles andere als leicht kaputt."

Escobar nutzt Image des Drogenhändlers

Auch der Sicherheitsaspekt soll das Smartphone von Roberto Escobar von anderen Geräten abheben. "Spezielle Sicherheit" soll das Smartphone angeblich bieten, die es Regierungen schwer mache, auf die Inhalte zugreifen zu können. "Ich werde nicht sagen, dass es 100 Prozent sicher ist, aber was ich sagen kann, ist, dass andere Handys wie die von Apple und Samsung 100 Prozent offen für alle Regierungen der Welt sind. Das sind wir nicht."

Sein Smartphone bewirbt Escobar übrigens vor allem mit einem Video, in dem mehrere Frauen in Unterwäsche das Gerät nutzen. Auf seiner Webseite beschreibt sich Roberto Escobar als der biologische, ältere Bruder von Pablo Escobar und Mitgründer und ehemaliger Buchhalter des Medellín-Kartells. Es will zu dem für die vom Kartell ausgeführten Mordaufträge zuständig gewesen sein. Sein Image als Bruder eines ehemaligen Drogenbosses scheint Roberto Escobar also auszunutzen. Wie das Smartphone ankommen wird und ob er tatsächlich Apple verklagen wird, bleibt abzuwarten.

