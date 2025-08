Tencent Aktie News: Tencent verteuert sich am Montagnachmittag

Kurs der Tencent

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tencent. Zuletzt sprang die Tencent-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 3,8 Prozent auf 60,58 EUR zu.

Die Tencent-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 15:59 Uhr in Grün und gewann 3,8 Prozent auf 60,58 EUR. Die Tencent-Aktie zog in der Spitze bis auf 60,85 EUR an. Bei 60,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via Frankfurt 2.957 Tencent-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,25 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 9,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 40,27 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tencent-Aktie mit einem Verlust von 33,53 Prozent wieder erreichen.

Für Tencent-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,50 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,37 CNY ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tencent am 14.05.2025 vor. Tencent hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,62 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,87 HKD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Tencent 192,48 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 173,53 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 13.08.2025 dürfte Tencent Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 19.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 26,27 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

