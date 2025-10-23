ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 270 Euro
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SAP (SAP SE) auf "Buy" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Besser als befürchtet, lautete das Fazit von Johannes Schaller am Donnerstag zu den Quartalszahlen des Softwarekonzerns. Die Pipeline zeige Verbesserungen. Schaller sieht Kaufgelegenheiten für die Aktie./ajx/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 04:01 / CET
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu SAP SE
Analysen zu SAP SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:01
|SAP SE Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|SAP SE Buy
|UBS AG
|08:11
|SAP SE Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|SAP SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
