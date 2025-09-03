Tencent Aktie News: Tencent am Mittag leichter
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Tencent. Das Papier von Tencent gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,7 Prozent auf 65,28 EUR abwärts.
Die Tencent-Aktie wies um 11:43 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 65,28 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tencent-Aktie bisher bei 65,00 EUR. Bei 65,29 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Der Tagesumsatz der Tencent-Aktie belief sich zuletzt auf 398 Aktien.
Am 25.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 67,89 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 3,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 35,06 Prozent würde die Tencent-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für Tencent-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,50 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,59 CNY ausgeschüttet werden.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tencent am 13.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,60 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,52 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 199,09 Mrd. HKD – ein Plus von 14,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tencent 173,92 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.
Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 26,85 CNY je Tencent-Aktie.
