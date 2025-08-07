DAX24.111 -0,3%ESt505.333 ±0,0%Top 10 Crypto16,05 +1,4%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.032 -0,6%Euro1,1646 -0,2%Öl66,52 +0,2%Gold3.398 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Apple 865985 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich gespalten - Nikkei mit Kurssprung -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- SoundHound, RTL, Jungheinrich, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
USA erheben offenbar hohe Zölle auf Gold-Importe - Schweiz betroffen USA erheben offenbar hohe Zölle auf Gold-Importe - Schweiz betroffen
MP Materials: Seltene Erden werden zur geopolitischen Waffe! Pentagon und Apple treiben Rohstoffchampion auf Allzeithoch! MP Materials: Seltene Erden werden zur geopolitischen Waffe! Pentagon und Apple treiben Rohstoffchampion auf Allzeithoch!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Aktie im Fokus

Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Vormittag schwächer

08.08.25 09:25 Uhr
Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Vormittag schwächer

Die Aktie von Tencent gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tencent-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 61,42 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tencent Holdings Ltd
61,08 EUR -0,49 EUR -0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:09 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 61,42 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Tencent-Aktie bis auf 60,75 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 61,10 EUR. Bisher wurden heute 532 Tencent-Aktien gehandelt.

Am 19.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 66,25 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,09 EUR am 15.08.2024. Mit Abgaben von 31,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,50 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,37 CNY.

Tencent gewährte am 14.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 5,62 HKD gegenüber 4,87 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tencent in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 192,48 Mrd. HKD im Vergleich zu 173,53 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.08.2025 terminiert. Tencent dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.08.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 26,31 CNY je Tencent-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Erste Schätzungen: Tencent gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

KI-Offensive ohne NVIDIA-Aktie: Tencent und Baidu wollen US-Dominanz brechen

Hang Seng-Papier Tencent-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Tencent-Anleger freuen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tencent

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tencent

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tencent

Nachrichten zu Tencent Holdings Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tencent Holdings Ltd

DatumRatingAnalyst
19.01.2012Tencent reduceNomura
02.12.2011Tencent reduceNomura
11.11.2011Tencent underperformMacquarie Research
10.11.2011Tencent kaufenDer Aktionär
18.10.2011Tencent buyNomura
DatumRatingAnalyst
10.11.2011Tencent kaufenDer Aktionär
18.10.2011Tencent buyNomura
14.07.2011Tencent kaufenAsia Investor
21.06.2011Tencent kaufenAsia Investor
10.02.2011Tencent kaufenDer Aktionär
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
19.01.2012Tencent reduceNomura
02.12.2011Tencent reduceNomura
11.11.2011Tencent underperformMacquarie Research
12.08.2011Tencent underperformMacquarie Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tencent Holdings Ltd nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen