Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Vormittag schwächer
Die Aktie von Tencent gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tencent-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 61,42 EUR.
Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:09 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 61,42 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Tencent-Aktie bis auf 60,75 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 61,10 EUR. Bisher wurden heute 532 Tencent-Aktien gehandelt.
Am 19.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 66,25 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,09 EUR am 15.08.2024. Mit Abgaben von 31,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,50 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,37 CNY.
Tencent gewährte am 14.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 5,62 HKD gegenüber 4,87 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tencent in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 192,48 Mrd. HKD im Vergleich zu 173,53 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.08.2025 terminiert. Tencent dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.08.2026 präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 26,31 CNY je Tencent-Aktie belaufen.
Analysen zu Tencent Holdings Ltd
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.01.2012
|Tencent reduce
|Nomura
|02.12.2011
|Tencent reduce
|Nomura
|11.11.2011
|Tencent underperform
|Macquarie Research
|10.11.2011
|Tencent kaufen
|Der Aktionär
|18.10.2011
|Tencent buy
|Nomura
