Tencent Aktie News: Tencent am Mittag höher

Blick auf Tencent-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Tencent. Zuletzt stieg die Tencent-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 68,27 EUR.

Die Tencent-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 11:50 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 68,27 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tencent-Aktie bisher bei 68,34 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 67,60 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 4.260 Tencent-Aktien den Besitzer.

Bei 68,34 EUR markierte der Titel am 09.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 0,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 10.09.2024 Kursverluste bis auf 42,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 37,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Tencent-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,59 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tencent 4,50 HKD aus.

Am 13.08.2025 hat Tencent in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,60 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tencent ein EPS von 5,52 HKD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Tencent im vergangenen Quartal 199,09 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tencent 173,92 Mrd. HKD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen.

Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2025 auf 26,94 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Wird der chinesische Konkurrent Cambricon zur Gefahr für NVIDIA-Aktie?

Alibabas KI-Erfolg überzeugt: So reagiert die Aktie nach Kursziel-Anhebungen

NVIDIA-Aktie im Visier: NVIDIA stoppt wohl Zulieferer bei Produktion des H20-KI-Chips für China