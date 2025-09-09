Tencent Aktie News: Tencent reagiert am Mittag positiv

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Tencent zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Tencent-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 69,78 EUR.

Um 11:39 Uhr ging es für das Tencent-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 69,78 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tencent-Aktie bei 69,99 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 69,52 EUR. Von der Tencent-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.587 Stück gehandelt.

Bei 69,99 EUR erreichte der Titel am 10.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 0,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 42,43 EUR fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 39,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,50 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,59 CNY.

Am 13.08.2025 äußerte sich Tencent zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,60 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 5,52 HKD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 199,09 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 173,92 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2025 auf 26,94 CNY je Aktie.

