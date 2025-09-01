DAX23.573 -0,8%ESt505.309 -0,7%Top 10 Crypto15,45 +0,4%Dow45.293 -0,7%Nas21.618 -0,4%Bitcoin94.413 -0,6%Euro1,1727 +0,7%Öl65,39 -2,2%Gold3.585 +1,1%
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten: DAX tiefer -- Wall Street sinkt -- Broadcom mit starker Bilanz - Kooperation mit OpenAI? -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Ölpreise geben erneut nach - die Gründe Ölpreise geben erneut nach - die Gründe
So entwickelt sich Tesco

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco legt am Nachmittag zu

05.09.25 16:10 Uhr

05.09.25 16:10 Uhr
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco legt am Nachmittag zu

Die Aktie von Tesco gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Tesco-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 4,42 GBP.

Die Tesco-Aktie stieg im London-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 4,42 GBP. Der Kurs der Tesco-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,42 GBP zu. Mit einem Wert von 4,40 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 2.449.292 Tesco-Aktien gehandelt.

Am 05.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,42 GBP an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie. Am 11.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,10 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie.

Für Tesco-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,141 GBP ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesco-Aktie bei 4,40 GBP.

Am 02.10.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 07.10.2026 wird Tesco schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Experten taxieren den Tesco-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,274 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.net

