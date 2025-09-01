Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco legt am Nachmittag zu
Die Aktie von Tesco gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Tesco-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 4,42 GBP.
Werte in diesem Artikel
Die Tesco-Aktie stieg im London-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 4,42 GBP. Der Kurs der Tesco-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,42 GBP zu. Mit einem Wert von 4,40 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 2.449.292 Tesco-Aktien gehandelt.
Am 05.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,42 GBP an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie. Am 11.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,10 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie.
Für Tesco-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,141 GBP ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesco-Aktie bei 4,40 GBP.
Am 02.10.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 07.10.2026 wird Tesco schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.
Experten taxieren den Tesco-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,274 GBP je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie
Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt
FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesco
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesco
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com
Nachrichten zu Tesco PLC
Analysen zu Tesco PLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesco PLC nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen