Kursentwicklung im Fokus

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger greifen bei Tesco am Mittag zu

08.09.25 12:06 Uhr
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger greifen bei Tesco am Mittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Tesco. Die Tesco-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 4,43 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
5,05 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Tesco zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,5 Prozent auf 4,43 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Tesco-Aktie bei 4,45 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,41 GBP. Zuletzt wurden via London 793.076 Tesco-Aktien umgesetzt.

Am 08.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,45 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 0,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,10 GBP am 11.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Tesco-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,141 GBP. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4,40 GBP für die Tesco-Aktie aus.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Tesco am 02.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Tesco rechnen Experten am 07.10.2026.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,274 GBP je Tesco-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

