Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Tesco

Die Aktie von Tesco gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Tesco gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 4,39 GBP abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 4,39 GBP. Bei 4,39 GBP markierte die Tesco-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,41 GBP. Bisher wurden via London 2.108.554 Tesco-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 4,45 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.09.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2025 bei 3,10 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesco-Aktie 41,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Tesco-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,140 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,141 GBP belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 4,40 GBP für die Tesco-Aktie.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 02.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Tesco-Anleger Experten zufolge am 07.10.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesco im Jahr 2026 0,274 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

