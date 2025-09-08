Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Mittag billiger

Kursentwicklung

Die Aktie von Tesco gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Tesco-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 4,38 GBP.

Die Tesco-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 4,38 GBP abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Tesco-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,36 GBP aus. Bei 4,39 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via London 795.970 Tesco-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.09.2025 bei 4,45 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,64 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2025 auf bis zu 3,10 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesco-Aktie 41,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,140 GBP an Tesco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,141 GBP aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,40 GBP an.

Am 02.10.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Tesco veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 07.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesco einen Gewinn von 0,274 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt nachmittags nach