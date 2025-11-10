Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Montagnachmittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tesco. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,1 Prozent auf 4,74 GBP.
Um 15:53 Uhr rutschte die Tesco-Aktie in der London-Sitzung um 0,1 Prozent auf 4,74 GBP ab. Die Tesco-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,67 GBP ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,72 GBP. Bisher wurden via London 1.678.309 Tesco-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 07.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,79 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,10 GBP. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 52,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Tesco-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,144 GBP belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesco-Aktie bei 4,40 GBP.
Tesco wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 16.04.2026 vorlegen. Am 14.04.2027 wird Tesco schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,282 GBP je Aktie in den Tesco-Büchern.
