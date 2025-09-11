Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Vormittag verlustreich

Tesco im Blick

Die Aktie von Tesco gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesco-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 4,36 GBP abwärts.

Um 09:06 Uhr rutschte die Tesco-Aktie in der London-Sitzung um 0,5 Prozent auf 4,36 GBP ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesco-Aktie bisher bei 4,36 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,38 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 65.837 Tesco-Aktien den Besitzer.

Am 09.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,45 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesco-Aktie mit einem Kursplus von 2,11 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,10 GBP ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesco-Aktie 40,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,140 GBP an Tesco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,155 GBP aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesco-Aktie bei 4,40 GBP.

Am 02.10.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 07.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Tesco.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2029 liegen bei durchschnittlich 0,362 GBP je Tesco-Aktie.

