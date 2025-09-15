Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Tesco
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Tesco. Das Papier von Tesco gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 4,38 GBP abwärts.
Der Tesco-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 4,38 GBP. Das Tagestief markierte die Tesco-Aktie bei 4,33 GBP. Bei 4,38 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten via London 1.364.479 Tesco-Aktien den Besitzer.
Am 09.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,45 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesco-Aktie 1,47 Prozent zulegen. Am 11.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,10 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 29,23 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 0,140 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,141 GBP je Tesco-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesco-Aktie bei 4,40 GBP.
Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Tesco am 02.10.2025 präsentieren. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Tesco möglicherweise am 07.10.2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,274 GBP je Aktie in den Tesco-Büchern.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
