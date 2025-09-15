DAX23.611 -0,6%ESt505.434 -0,1%Top 10 Crypto16,03 +0,2%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin97.591 -0,5%Euro1,1815 +0,4%Öl67,75 +0,4%Gold3.697 +0,5%
Kursentwicklung

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Tesco

16.09.25 12:06 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Tesco. Das Papier von Tesco gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 4,38 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
5,05 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Tesco-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 4,38 GBP. Das Tagestief markierte die Tesco-Aktie bei 4,33 GBP. Bei 4,38 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten via London 1.364.479 Tesco-Aktien den Besitzer.

Am 09.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,45 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesco-Aktie 1,47 Prozent zulegen. Am 11.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,10 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 29,23 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,140 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,141 GBP je Tesco-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesco-Aktie bei 4,40 GBP.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Tesco am 02.10.2025 präsentieren. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Tesco möglicherweise am 07.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,274 GBP je Aktie in den Tesco-Büchern.

Redaktion finanzen.net

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Analysen zu Tesco PLC

DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
