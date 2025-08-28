Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via London bei 4,22 GBP.

Bei der Tesco-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 4,22 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tesco-Aktie bisher bei 4,23 GBP. Die Abwärtsbewegung der Tesco-Aktie ging bis auf 4,22 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,22 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesco-Aktien beläuft sich auf 198.137 Stück.

Bei einem Wert von 4,33 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.08.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 2,53 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,10 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,140 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,140 GBP. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 4,40 GBP.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 02.10.2025 erwartet. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Tesco möglicherweise am 07.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Tesco-Gewinn in Höhe von 0,272 GBP je Aktie aus.

