Heute im FokusDAX beendet Handel tiefrot -- US-Börsen schwächer -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Nach Aktienverkauf von Top-Managern: Sind institutionelle Anleger von der DroneShield-Aktie jetzt abgeschreckt? Home Depot mit Gewinnwarnung. Xiaomi schlägt mit Gewinn- und Umsatzplus die Markterwartungen. Novo Nordisk setzt Eli Lilly mit gesenkten US-Preisen unter Druck. Akzo Nobel fusioniert mit Axalta. RTL senkt Jahresausblick. SFC Energy noch verhaltener bei Prognose. Vereinigte Arabische Emirate erteilen Airbus Großauftrag.
