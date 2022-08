Tesla Aktie News: Tesla zeigt sich am Nachmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Tesla 902,10 EUR

Die Tesla-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 919,50 EUR. Die Tesla-Aktie legte bis auf 922,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 905,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 29.259 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 04.11.2021 markierte das Papier bei 1.080,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 14,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 562,90 EUR. Dieser Wert wurde am 18.08.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 63,35 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 845,42 USD an.

Am 20.07.2022 hat Tesla die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,27 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,45 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.934,00 USD – ein Plus von 41,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 11.958,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Tesla am 19.10.2022 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 12,30 USD je Tesla-Aktie.

