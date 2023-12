Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Tesla gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Tesla befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,5 Prozent auf 218,40 EUR ab.

Die Tesla-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:19 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 218,40 EUR. Bei 218,20 EUR markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 219,35 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.155 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.07.2023 markierte das Papier bei 267,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,41 Prozent hinzugewinnen. Am 06.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 96,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 126,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 225,11 USD.

Am 18.10.2023 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23.350,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 21.454,00 USD in den Büchern gestanden.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 24.01.2024 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,07 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

