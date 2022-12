Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla zeigt sich am Mittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel Tesla 165,10 EUR

Um 12:22 Uhr ging es für das Tesla-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 165,02 EUR. Der Kurs der Tesla-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 166,20 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 165,22 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26.970 Tesla-Aktien umgesetzt.

Bei 357,53 EUR erreichte der Titel am 04.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 53,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 160,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 2,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 447,73 USD aus.

Tesla gewährte am 19.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,05 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,62 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 21.454,00 USD gegenüber 13.757,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.01.2023 veröffentlicht.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,08 USD je Tesla-Aktie belaufen.

