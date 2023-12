Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Montagmittag im Minus

Kurs der Tesla

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Tesla. Zuletzt fiel die Tesla-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 242,32 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Um 12:03 Uhr fiel die Tesla-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 242,32 USD ab. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 160.655 Tesla-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 299,29 USD. Dieser Kurs wurde am 20.07.2023 erreicht. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 19,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.01.2023 Kursverluste bis auf 101,82 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 57,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 218,88 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 18.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,05 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23.350,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 21.454,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 24.01.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 3,07 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Nikola-, GameStop-, thyssenkrupp-Aktie & Co.: Diese Chefwechsel überraschten 2023

Analysten sehen bei NASDAQ-Titel Tesla-Aktie Potenzial

Apple-, Amazon-, Tesla-Aktie & Co.: Jim Cramer glaubt weiterhin an die "Magnificent Seven"