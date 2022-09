Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla wird am Montagmittag ausgebremst

Aktien in diesem Artikel Tesla 297,00 EUR

Um 12:22 Uhr rutschte die Tesla-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 296,80 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Tesla-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 294,40 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 299,00 EUR. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30.703 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 360,00 EUR erreichte der Titel am 04.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 17,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 193,20 EUR fiel das Papier am 25.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 53,62 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 679,33 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 20.07.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,48 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.934,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 41,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tesla einen Umsatz von 11.958,00 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.10.2022 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,02 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

Redaktion finanzen.net

