Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla steigt am Mittwochnachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tesla. Zuletzt konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,5 Prozent auf 338,93 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Tesla-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 338,93 USD. Die Tesla-Aktie legte bis auf 345,49 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 342,37 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.852.853 Tesla-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 488,50 USD. 44,13 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.06.2024 bei 167,42 USD. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 50,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 246,50 USD aus.

Am 22.04.2025 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,37 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 19,34 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,30 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,23 Prozent verringert.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,08 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

