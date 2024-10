Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag gesucht

So entwickelt sich Tesla

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tesla. Das Papier von Tesla konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 218,71 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 218,71 USD nach oben. Der Kurs der Tesla-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 221,90 USD zu. Bei 220,16 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 4.442.064 Tesla-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.07.2024 bei 270,93 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 23,88 Prozent wieder erreichen. Bei 138,82 USD fiel das Papier am 23.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 36,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Tesla-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 199,75 USD.

Am 23.07.2024 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 25,50 Mrd. USD im Vergleich zu 24,93 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 23.10.2024 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 15.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 2,24 USD in den Büchern stehen haben wird.

