Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Das Papier von Tesla gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 149,36 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Tesla-Aktie bei 147,78 EUR. Bei 151,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 77.887 Tesla-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (357,53 EUR) erklomm das Papier am 04.01.2022. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 58,22 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 147,78 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2022). Mit einem Kursverlust von 1,07 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 441,36 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 19.10.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,05 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,62 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Tesla 21.454,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 55,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13.757,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 25.01.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2022 4,08 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

