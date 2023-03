Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel Tesla 180,00 EUR

5,55% Charts

News

Analysen

Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 4,8 Prozent auf 191,98 USD. Bei 192,70 USD markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 188,28 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 59.361.123 Stück.

Am 06.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 384,29 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 50,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 101,82 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 88,55 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 389,36 USD.

Tesla gewährte am 25.01.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,05 USD gegenüber 0,85 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.04.2023 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,96 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

NASDAQ-Wert Tesla-Aktie: Das können Tesla-Fans laut Elon Musk vom neuen Modell erwarten

NASDAQ-Wert Tesla-Aktie: Neue Preissenkungen bei Tesla - Musk erwartet "verrückte Nachfrage"

NYSE-Wert Ford-Aktie mit Herausforderungen: So könnte es für Fords E-Auto-Flotte weitergehen