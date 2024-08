Kursverlauf

Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla zeigt sich am Nachmittag freundlich

21.08.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Tesla zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 224,50 USD.

Wer­bung

Werte in diesem Artikel Aktien Tesla 198,80 EUR 0,16 EUR 0,08% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 224,50 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesla-Aktie bei 224,65 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 222,67 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.855.108 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft. Mit einem Kursgewinn bis auf 278,97 USD erreichte der Titel am 16.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 24,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 23.04.2024 auf bis zu 138,82 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 38,16 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 176,50 USD für die Tesla-Aktie aus. Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 23.07.2024. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,85 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 25,50 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 24,93 Mrd. USD ausgewiesen worden waren. Am 16.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,24 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie Tesla-Aktie tiefer: EU senkt Zölle für Tesla-Exporte aus China Alphabet-Aktie steigt: Waymo-Robotaxis brauchen weniger Kameras und Radare Potenzieller Tesla-Konkurrent: Neue NIO-Submarke ONVO auf dem Markt