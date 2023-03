Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Tesla 182,36 EUR

-0,30% Charts

News

Analysen

Die Tesla-Aktie notierte um 09:22 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 195,79 USD. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 131.742 Stück gehandelt.

Am 06.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 384,29 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 49,05 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.01.2023 bei 101,82 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 92,29 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 389,36 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 25.01.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.454,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17.719,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Tesla am 24.04.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,96 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

USA und China locken: Wie gefährdet ist die Batterieproduktion in Teslas Gigafactory Grünheide?

NASDAQ-Wert Tesla-Aktie freundlich: Tesla findet offenbar nicht genug Fachkräfte für Fabrik in Grünheide

NASDAQ-Wert Tesla-Aktie: Das können Tesla-Fans laut Elon Musk vom neuen Modell erwarten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Josh Edelson/AFP/Getty Images