Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 216,75 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 216,75 USD. Die Tesla-Aktie sank bis auf 215,84 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 217,14 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 1.525.528 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.07.2024 bei 270,93 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,00 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.04.2024 bei 138,82 USD. Abschläge von 35,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Tesla-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 203,50 USD.

Tesla ließ sich am 23.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 USD, nach 0,58 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25,50 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,35 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 23.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,25 USD je Tesla-Aktie.

