Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Montagvormittag tiefer

Um 09:21 Uhr fiel die Tesla-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 176,72 EUR ab. Der Kurs der Tesla-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 176,62 EUR nach. Bei 177,66 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 15.527 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 06.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 350,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 96,38 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 83,36 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 389,36 USD je Tesla-Aktie an.

Tesla ließ sich am 25.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 21.454,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 17.719,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Tesla am 24.04.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,96 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

